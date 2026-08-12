Dax startet vor US-Inflationsdaten leicht im Plus

Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.415 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten Siemens Energy, Hochtief und Infineon, am Ende Beiersdorf, Brenntag und Adidas.

“Die Zahl des heutigen Börsentages ist die US-Inflationsrate für den Juli”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. “Anleger und Analysten erwarten einen leichten Rückgang der Jahresrate.” Dennoch werde die Teuerung deutlich über dem Fed-Ziel von zwei Prozent verharren. “Eine negative Überraschung könnte Spekulationen über eine Zinserhöhung der Fed neue Nahrung geben.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1538 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8667 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 89,71 US-Dollar; das waren 80 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.