Der Vorsprung der Demokraten im US-Senat ist weiter angewachsen. Mehr als zwei Wochen nach der Wahl steht fest, dass Mary Peltola die Senatswahl in Alaska gewonnen und damit den Sitz von Dan Sullivan von den Republikanern erobert hat. Peltola ist damit die erste indigene Senatorin des Bundesstaates.

Die Wahl wurde durch das Rangwahlsystem entschieden, wobei Peltola neben Sullivan auch gegen einen weiteren Kandidaten mit fast identischem Namen, Daniel J. Sullivan, sowie den Republikaner Gerald Heikes antrat.

Der zweite Dan Sullivan, ein ehemaliger Lehrer, hatte für Verwirrung im Wahlkampf gesorgt – die Republikaner hatten versucht, ihn von der Liste streichen zu lassen. Die Trump-Administration hatte zudem versucht, die Zertifizierung der Wahl zu verhindern, falls Sullivan wegen der Namensverwirrung verlieren sollte. Letztlich war Peltolas Vorsprung jedoch groß genug, um diese Stimmen irrelevant zu machen.

Im Senat kommen die Demokraten jetzt auf mindestens 56 Sitze, die Republikaner haben nur noch 44.