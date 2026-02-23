Demonstration in Nürnberg führt am Dienstag zu Verkehrseinschränkungen

Am Dienstagvormittag, den 24. Februar 2026, kommt es in Nürnberg zu einer Demonstration mit Aufzug, die im Stadtgebiet stattfinden wird. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen.

Geplanter Demonstrationsweg und Zeiten

Die Demonstration ist für den Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr angesetzt und verläuft entlang der folgenden Route: Kornmarkt, Hallplatz, Königstraße, Bahnhofstraße, Gleißbühlstraße, Marienstraße und Flaschenhofstraße.

Verkehrssperren und Umleitungsempfehlungen

Entlang dieser Route kann es zu Verkehrssperren und deutlichen Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu folgen und den Bereich während der oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.