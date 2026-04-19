Terrassenbrand in Erding durch heruntertropfendes Fett verursacht – Kripo ermittelt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Terrassenbrand in Erding durch heruntertropfendes Fett verursacht – Kripo ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den gestrigen frühen Abendstunden brach ein Brand auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Rotkreuzstraße in Erding aus. Das Feuer konnte rasch von der Freiwilligen Feuerwehr Erding, die um 17:45 Uhr alarmiert wurde, gelöscht werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden ist bisher noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zur Klärung der Brandursache.

Brandursache: Tropfendes Fett vom Balkon

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass heißes Fett, das beim Grillen auf dem Balkon darüber herabtropfte, den Kunststoffbodenbelag der Terrasse im Erdgeschoss entzündete. Dadurch geriet das Feuer in Gang, das sich auf das Mobiliar und die Hausfassade ausbreitete.

Erdgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar

Aufgrund der Schäden ist die Erdgeschosswohnung derzeit unbewohnbar. Die genauen Schadenssummen sind aktuell noch nicht bekannt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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