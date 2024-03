Der Kampf um das diamantene Schwert | Das Kaltenberger Ritterturnier wird wieder ein unvergessliches Erlebnis

Eine vollkommen neu inszenierte Turniershow in der Arena, mehr als acht Stunden Rahmenprogramm auf fünf Live-Bühnen und im Schlossgelände, dutzende Auftritte von Gauklern, Musikern, faszinierende Walk-Acts und Rittern. Dazu das Treiben an den zahlreichen Marktständen und in den Schänken. Das Kaltenberger Ritterturnier entführt seine Besucher einen ganzen Tag lang in eine mittelalterliche Welt voller Abenteuer und unvergesslicher Erlebnisse.

Sobald sich am 12. Juli 2024 die Tore von Schloss Kaltenberg öffnen, nimmt ein mittelalterliches Spektakel seinen Lauf, das jeden Besucher in seinen Bann zieht. Egal wohin man sich wendet, erwarten einen Musik und Gaukeleien. Aus den Schänken und Marktständen duftet es mal süß, mal deftig. Handwerker zeigen ihre Kunstfertigkeit bei der Arbeit mit Stahl, Kupfer, Glas, Wolle oder Leder. In den mittelalterlichen Lagern tummelt sich allerlei gewandetes Volk. Über offenem Feuer hängen Töpfe, in denen gekocht wird. Ritter ziehen über das Gelände und lassen die Schwerter klingen. Beim Umzug der Büßer verbreitet sich eine mystische Stimmung auf dem Gelände.

Und dann – nach Stunden voller Staunen, Lachen und Entdecken dieser faszinierenden Mittelalterwelt – erklingen endlich die Fanfaren. Sie rufen die Menschen in die Arena, wo alsbald die große Ritterturniershow beginnt, die jedes Jahr mit großem Aufwand vollkommen neu inszeniert wird.In diesem Jahr ringen Ulrich, der Starke und sein Widersacher Wolfbarth um ein diamantenes Schwert, das ein besonderes Geheimnis birgt. Mit dabei sind diesmal auch Ritter aus Asien, wie Attila, der Mongole und Kato, der Tsunami, ein furchtloser Samurai. Und dann gibt es da ja noch einen Schamanen, dessen magische Kräfte sich für Ulrich hoffentlich als nützlich erweisen werden … Zwei Stunden lang fiebert das Publikum mit, wenn der Kampf zwischen Gut und Böse in der Arena ausgefochten wird. In vollem Galopp preschen die Ritter aufeinander los. Lanzen brechen. Feuerkugeln fliegen. Die Ritter auf ihren Pferden zeigen atemberaubende Stunts ebenso wie epische Dressuren und eindrucksvolle Choreografien. Was für ein Spektakel! Kein Wunder, dass schon bald vor Begeisterung die La-Ola-Welle über die Ränge fegt. Und nach der Show? Wird auf Schloss Kaltenberg noch weiter ausgelassen gefeiert.

Die zweistündige Liveshow und das Rahmenprogramm, das von hunderten Künstlern und Darstellern auf den fünf Live-Bühnen und überall im Gelände dargeboten wird, machen das Kaltenberger Ritterturnier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer alle Attraktionen entdecken will, sollte mehr als einen Turniertag für sich und seine Familie einplanen. Für die Ritterturniershow sind vor allem die Plätze im überdachten Bereich der Arena begehrt. Dort ist die Stimmung besonders eindrucksvoll und einen guten Wetterschutz bieten diese Plätze obendrein. Wer sich gehen möchte, an seinem Besuchstag dort zu sitzen, kann sich seinen Sitzplatz schon heute reservieren.



Das Kaltenberger Ritterturnier 2024 – Alle Termine

1.Wochenende

Fr. 12. Juli, Gauklernacht

Sa. 13. Juli, Abendturnier

So. 14. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

2.Wochenende

Fr. 19. Juli, Nachtturnier

Sa. 20. Juli, Abendturnier

So. 21. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

3.Wochenende

Fr. 26. Juli, Nachtturnier

Sa. 27. Juli, Abendturnier

So. 28. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich Schloss Kaltenberg immer freitags bis sonntags in eine mittelalterliche Turnierstadt mit dutzenden Markt- und Handwerksständen, zahlreichen Tavernen und Schänken sowie mittelalterlichen Lagern. Auf dem weitläufigen Schloss- und Wald-Gelände unterhalten Gaukler, Musikanten sowie mittelalterliche Lagergruppen das Publikum den ganzen Tag lang und laden zum Entdecken, Staunen, Tanzen und Mitmachen ein. Höhepunkt des Turniertages ist die aufwändig inszenierte Liveshow in der Arena zu Kaltenberg, die durch eine packende Geschichte, großartige Pferdestunts und Special Effects besticht und die 2017 als „Beste Liveshow Deutschlands“ ausgezeichnet wurde. Besonders eindrucksvoll sind dabei die Nachtturniere am Freitag des 2. und 3. Wochenendes. Immer sonntags gibt es nach der Liveshow ein zusätzliches Kinderritterturnier in der Arena mit zahlreichen Mitmachstationen. Mehr Informationen zum Turnier und den genauen Terminen finden Sie unter: www.ritterturnier.de