Die Dichte von Kinderärzten in Deutschland ist gestiegen. Kamen auf einen Kinderarzt 2015 noch 1.876 Kinder und Jugendliche, waren es 2025 1.603, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Der Anstieg der Dichte ist insbesondere auf die gestiegene Zahl der Kinderärzte in Praxen zurückzuführen: Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2025 bundesweit insgesamt knapp 8.700 Kinderärzte, die ambulant tätig waren. Das waren 22 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Auch im stationären Bereich stieg die Zahl um 26 Prozent auf 7.400 Ärzte.

Dabei sind zwei Drittel der Kinderärzte weiblich (65 Prozent), ein Drittel männlich (35 Prozent). In den nächsten Jahren werden viele der Mediziner in Rente gehen: 30 Prozent der Kinderärzte im ambulanten Bereich sind 60 Jahre oder älter.

Die niedrigste Dichte von Kinderärzten gibt es im Saarland (2.045), gefolgt von Brandenburg (1.925) und Niedersachsen (1.821). In den Stadtstaaten Hamburg (1.141), Berlin (1.298) und Bremen (1.305) versorgte ein Kinderarzt im bundesweiten Vergleich die niedrigste Zahl von Kindern und Jugendlichen.

Eine rechnerische Zunahme der Dichte von Kinderärzten gehe jedoch nicht zwangsläufig mit einer Steigerung der Behandlungskapazitäten im selben Umfang einher, steigende Arbeitsbelastung und zunehmende Teilzeittätigkeit spielten auch eine Rolle, so Destatis. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, und somit der Bedarf an Kinderärzten, ist seit 2015 um 4 Prozent von 13,3 Millionen auf 13,9 Millionen gestiegen.