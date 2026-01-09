Newsletter
Freitag, Januar 9, 2026
2.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Dienstleister machen im Oktober weniger Umsatz

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Oktober 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,4 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 0,1 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im September 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Oktober 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,3 Prozent und nominal von 2,3 Prozent.

Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den größten realen Umsatzrückgang im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Minus von 2,3 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Minus von 1,3 Prozent. Im Grundstücks- und Wohnungswesen waren die Umsätze mit einem Minus von 0,4 Prozent leicht rückläufig.

Im Gegensatz hierzu stiegen die Umsätze im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) um 0,3 Prozent beziehungsweise 1,9 Prozent.

