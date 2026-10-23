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Dobrindt befürchtet Sicherheitsrisiko durch Rot-Grün-Rot

Dobrindt befürchtet Sicherheitsrisiko durch Rot-Grün-Rot
Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor massiven Sicherheitsrisiken in Berlin, sollte eine rot-grün-rote Landesregierung ihre Arbeit aufnehmen. “Die ultra-links Koalition in Berlin kann zu einem echten Sicherheitsrisiko werden. Berlin darf nicht zum Rückzugs- und Aktionsraum für Clankriminelle, Extremisten und Antisemiten werden”, sagte Dobrindt der “Bild-Zeitung”.

Deswegen brauche es ein “entschlossenes und hartes Vorgehen” mit mehr Polizeikräften, einer Stärkung des Verfassungsschutzes sowie dem Ausbau der Videoüberwachung. Allerdings sei das Gegenteil von Rot-Grün-Rot zu erwarten, erklärte der Innenminister. “Das erweckt mehr den Eindruck von Clan-Pflege statt Kriminalitätsbekämpfung”, so Dobrindt.

Mehr zum Thema: CSU: SPD-Spitze muss Rot-Grün-Rot in Berlin verhindern

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