F. Brassard, wurden am Mittwoch ausgebremst (Credits: Flo Brunner)
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Dramatisches Spiel 3 | ECDC Memmingen Indians unterliegt Hannover in der Overtime

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Halbfinalserie der Eishockey Oberliga zwischen dem ECDC Memmingen Indians und den Hannover Scorpions entwickelte sich zu einem wahren Thriller. Nach einem packenden Spiel 3 mussten sich die Indians 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben. Damit verkürzten die Scorpions in der Serie auf 1:2.

Trainer Milan Pfalzer kehrte nach seiner Sperre zurück, sodass Memmingen wieder mit vier Sturmreihen agieren konnte. Die Hausherren starteten stark: Sam Verelst brachte die Indians bereits nach zwei Minuten in Führung, die bis zur ersten Drittelpause Bestand hatte.

Im zweiten Drittel übernahmen die Scorpions die Kontrolle. Marc-Olivier Vallerand erzielte den Ausgleich, Allan McPherson brachte Hannover in Führung. Doch Tyler Spurgeon glich für Memmingen in Überzahl aus.

Der letzte Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Innerhalb von drei Minuten erzielten die Indians drei Treffer durch Eddy Homjakovs, Jayden Schubert und Felix Brassard und führten zwischenzeitlich 5:2. Doch Hannover kämpfte sich zurück: Yannick Drews und Vallerand trafen zum 4:5, bevor Justin Kirsch den Ausgleich erzielte. Die Entscheidung fiel erst in der Overtime: Allan McPherson schoss kurz vor Ende des ersten Extras zum 6:5 für die Scorpions.

Ausblick auf Spiel 4

Spiel 4 steigt am Freitag, 20:00 Uhr, in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg. Sitzplätze sind ausverkauft, Stehplätze noch erhältlich. Die Indians empfehlen dringend den Vorverkauf zu nutzen.

 

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