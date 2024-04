Drei Spiele, drei Siege | Frauen-Nationalmannschaft siegt bei WM weiter

Drei Spiele, drei Siege – der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gelingt ein hervorragender Start in die 2024 IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft im amerikanischen Utica. Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gewinnt das dritte Gruppenspiel mit 1:0 Toren gegen die schwedische Auswahl.

Die Torschützin auf deutscher Seite war Franziska Feldmeier in der 49. Spielminute. Dieses Ergebnis konnten die DEB-Frauen mit großem Kampfgeist und tollem Teamzusammenhalt bis zum Spielende festhalten. Damit steht bereits jetzt fest, dass Deutschland sich den ersten Platz in der Gruppe B gesichert hat. Die Teilnahme am WM-Viertelfinale stand bereits vor der Partie fest.

Torhüterin Sandra Abstreiter: „Der Teamspirit war heute richtig gut, vor allem in den letzten Spielminuten. Da sind wirklich fast gar keine Schüsse mehr durchgekommen, weil die Mädels alles weggeblockt haben. Das war wirklich wieder ein sehr guter Teamerfolg. Natürlich wollen wir jetzt ungeschlagen aus der Vorrunde rausgehen und gegen die Chinesinnen morgen gewinnen.“

Am morgigen Dienstag, den 9. April 2024, trifft die DEB-Auswahl in ihrem letzten Vorrundenspiel der diesjährigen Eishockey-WM auf die Chinesinnen. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr deutscher Zeit