E-Scooter-Fahrer in Augsburg ohne Versicherung gestoppt

Am Freitag, den 28. März 2026, wurde ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer in Haunstetten-Siebenbrunn von der Polizei gestoppt. Der Fahrer war ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs.

Kontrolle deckt fehlenden Versicherungsschutz auf

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei ermittelt nun gegen den 30-jährigen marokkanischen Staatsbürger wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.