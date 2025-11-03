Einbruch in Friedberger Wohnung: Kripo Augsburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Am Sonntag, den 2. November 2025, wurde in Friedberg in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Bierweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam zwischen 15.30 Uhr und 18.40 Uhr in die Wohnung ein.

Beuteschaden und Sachschaden durch Einbruch

Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Beuteschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Praktische Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Die Polizei gibt wertvolle Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden Personen oder Fahrzeugen.

Sprechen Sie fremde Personen an, die sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht.

Halten Sie, wenn möglich, die Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen Zeitschaltuhren in der Dämmerung.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab.

Neben diesen Tipps bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kostenlose Beratungstermine bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an, um individuelle Lösungen zum Schutz vor Einbrüchen zu empfehlen.