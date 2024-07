Das brachte der gestrige Spieltag

Rumänien – Niederlande 0:3: Die Niederlande dominierten das Spiel gegen Rumänien, nachdem Cody Gakpo in der 20. Minute das erste Tor erzielte. Trotz einer aktiveren Phase der Rumänen zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Oranje ihre Führung behaupten. Ein Tor von Gakpo wurde nach VAR-Auswertung wegen Abseits nicht gegeben, aber Donyell Malen baute den Vorsprung in der 83. Minute aus und erzielte schließlich in der Nachspielzeit das 3:0. Die Niederlande ziehen nach ihrem bisher besten Spiel verdient ins Viertelfinale ein.

Tore: 0:1 Gakpo (20.), 0:2 Malen (83.), 0:3 Malen (90. + 3)

Gelbe Karten: – | Drkusic,Karnicnik, Gorenc Stankovic, Bijol Balkovec Rote Karte: Kek (Trainer)

Österreich – Türkei 1:2: Die Türkei ging durch Merih Demiral bereits nach 57 Sekunden in Führung, aber Österreich ließ sich nicht beirren und erspielte sich gute Torchancen. Obwohl Ralf Rangnicks Team mehr Ballbesitz hatte, konnten sie lange Zeit nicht abschließen, da die Türkei ihre Führung stark verteidigte. Demiral erzielte in der 59. Minute ein weiteres Tor, bevor Michael Gregoritsch sieben Minuten später den Anschlusstreffer erzielte. Trotz drückender Überlegenheit in der Schlussphase sollte es für die Alpenrepublik nicht mehr zum Ausgleich reichen. Die Türkei trifft im Viertelfinale auf die Niederlande am Samstag.

Tore: 0:1 Demiral (1.), 0:2 Demiral (59.), 1:2 Gregoritsch (66.)

Gelbe Karten: Schmid, Lienhart | Kökcü, Yüksek

Was gibt es sonst noch

Der Blick geht jetzt aber schon nach vorne auf das Spiel am Freiag, wenn die Deutsche Mannschaft auf Spanien trifft. Keine leichte Aufgabe, aber vielleicht wiederholt sich ja die Geschichte. Der letzte Pflichtspielsieg einer DFB-Auswahl gegen die Roja war ein, die älteren werden sich erinnern, 2:0 das den Halbfinaleinzug bei der Heim-EM 1988 sicherte. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist.