EU billigt Commerzbank-Übernahme durch Unicredit

Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ohne Auflagen genehmigt. Die Transaktion werfe keine „wettbewerbsrechtlichen Bedenken“ im Europäischen Wirtschaftsraum auf, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.

Die Untersuchung konzentrierte sich nach Angaben der Kommission auf die Auswirkungen der Transaktion auf die Märkte für Bankdienstleistungen in Deutschland. Unicredit ist in diesen Märkten durch ihre Tochtergesellschaft HypoVereinsbank aktiv, deren Aktivitäten sich mit denen der Commerzbank überschneiden. Die Kommission stellte fest, dass die kombinierten Marktanteile von Unicredit und der Commerzbank in den Märkten für Bankdienstleistungen in Deutschland „moderat“ seien. Eine Ausnahme bilde der Bereich des Handelsfinanzierungsgeschäfts, in dem beide Banken eine starke Marktposition innehaben. Dennoch gebe es in diesem Sektor viele alternative Anbieter, sodass Kunden weiterhin die Möglichkeit hätten, zu diesen zu wechseln, so die EU-Kommission.

„Europa braucht stärkere Banken, die wettbewerbsfähig sind, wachsen und unsere Unternehmen und Familien unterstützen können“, sagte EU-Kommissionsvize Teresa Ribera. Grenzüberschreitende Fusionen könnten dazu beitragen, dass dies geschehe, indem sie es den Banken ermöglichten, effizienter zu arbeiten und wirtschaftliche Schocks besser zu bewältigen. „Doch Wachstum darf nicht auf Kosten der Kunden gehen. Unsere Genehmigung der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit zeigt, dass es möglich ist, einen stärkeren europäischen Bankensektor zu fördern und gleichzeitig den Wettbewerb und die Auswahlmöglichkeiten zu wahren.“

Die Unicredit arbeitet schon länger auf eine Übernahme der Commerzbank hin. Über zwei Jahre hat sie ihren Anteil an der Commerzbank gegen Widerstand aus Deutschland immer weiter ausgebaut.