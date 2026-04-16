EU-Kommission macht Weg für deutschen Industriestrompreis frei
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EU-Kommission macht Weg für deutschen Industriestrompreis frei

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung darf die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte am Donnerstag eine entsprechende Beihilferegelung im Umfang von 3,8 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man sei zu dem Schluss gelangt, dass die Regelungen “erforderlich, geeignet und angemessen” seien, um den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen und die Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige zu fördern, die für die Umsetzung des Deals für eine saubere Industrie von Bedeutung seien. Da den Unternehmen die Bedingung auferlegt werden müsse, einen erheblichen Teil der erhaltenen Beihilfen in Dekarbonisierungsmaßnahmen zu reinvestieren, würden diese Regelungen zum Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft beitragen.

Die deutsche Regelung läuft vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028. Unternehmen können Beihilfezahlungen nach Ende eines jeden Jahres beantragen, wenn der Stromverbrauch und der durchschnittliche Großhandelsmarktpreis bekannt sind. Neben der deutschen genehmigte die EU-Kommission auch ähnliche Beihilfen in Slowenien und Bulgarien.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.