Ex-Kontrolleur wirft EIB Missmanagement vor

Ein früherer Kontrolleur der Europäischen Investitionsbank (EIB) wirft dem Institut erhebliche Mängel bei der internen Kontrolle und eine von Angst geprägte Arbeitskultur vor. Das geht aus einem 45-seitigen internen Bericht hervor, den die „Süddeutsche Zeitung“ gemeinsam mit der niederländischen Rechercheplattform „Follow the Money“ ausgewertet hat.

Der britische Bankenexperte war zwölf Jahre lang im Prüfungsausschuss der EIB tätig und verfasste das Papier anlässlich seines Ausscheidens im Juni. Die Bank sei heute schwächer als sie es vor zwölf Jahren gewesen, schreibt er, sie sei heute schwächer als sie es vor drei Jahren gewesen. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.

In dem Bericht kritisiert der Ex-Kontrolleur unter anderem, der EIB fehle ein zentrales Kreditverzeichnis zur Überwachung finanzieller Risiken. Das Management ignoriere zudem interne Kontrollgremien, Probleme würden verschleiert und die Abteilungen für Risikomanagement und Compliance seien zu schwach aufgestellt. Der frühere Prüfer fordert, die Bank der Aufsicht der Europäischen Zentralbank zu unterstellen. Bisher verfügt die EIB über ein eigenes Kontrollsystem, das die Regeln der Aufsicht spiegeln soll.

Die EIB widerspricht den Vorwürfen auf Anfrage der Medien. Der Bericht enthalte persönliche Ansichten eines früheren Kontrolleurs und unbegründete Behauptungen, sagte ein Sprecher. Die Bank verfüge sehr wohl über zentrale Systeme zur Überwachung sämtlicher Kredite und Garantien. Zudem seien in den vergangenen zwei Jahren die internen Meldewege, der Schutz von Mitarbeitern und die Rechenschaftspflicht des Managements verbessert worden.

Die EIB mit Sitz in Luxemburg gilt als Hausbank der Europäischen Union. Sie gehört den 27 EU-Mitgliedstaaten und finanziert mit Krediten und Garantien unter anderem Infrastrukturprojekte, die Energiewende und die europäische Industrie. Im vergangenen Jahr sagte sie Finanzierungen von mehr als 100 Milliarden Euro zu. Das Institut unter Führung der Spanierin Nadia Calvino war bereits in der Vergangenheit wiederholt mit Vorwürfen wegen seiner Arbeitskultur konfrontiert. Schon 2018 hatte das Bundesfinanzministerium zudem eine externe Aufsicht durch die EZB gefordert, der Vorstoß fand aber nicht genügend Unterstützung.