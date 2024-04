Fahrausweisautomatenaufbruch am Haltepunkt Altdorf West – Bundespolizei bittet um Hinweise

Altdorf – Am Freitag (26. April) haben Unbekannte versucht einen Fahrausweisautomat am Haltepunkt Nürnberg-Fischbach aufzubrechen. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zum Freitag versuchten unbekannte Täter den Fahrausweisautomat am Haltepunkt Altdorf West aufzubrechen, wohl um an die dort befindliche Geldkassette zu gelangen. Dies misslang jedoch, da der oder die Täter an der Sicherungsvorrichtung scheiterten. Bei der Tat wurde mittels Hebelwerkzeug, vermutlich ein Brecheisen, massive Gewalt angewandt. Am Automat entstand ein Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe.

Die Bundespolizei hat gegen die unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.