Augsburger Ridesharing-Dienst swaxi: Ab Mai die ganze Woche im Einsatz

Ab Mittwoch, 1. Mai wird der Ridesharing-Dienst swaxi der Stadtwerke Augsburg (swa) seine Fahrzeiten sowie Tage, an denen es im Einsatz ist, ausweiten. Von Montag bis Donnerstag ist das swaxi ab Mai immer von 18 Uhr bis 5 Uhr im Einsatz, von Freitag bis Sonntag von 12 Uhr bis 5 Uhr.

„Unser swaxi-Angebot wird so gut angenommen, dass wir die Fahrzeiten nochmals ausweiten können“, freut sich swaxi Projektleiterin Julia Boxler. „Das swaxi soll vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn Bus und Straßenbahn gerade nicht so oft oder gar nicht fahren. So erweitern wir mit dem swaxi unser Mobilitätsangebot ideal und bringen unsere Fahrgäste bequem und einfach an ihr Ziel“.

Die Ausweitung der swaxi-Fahrzeiten wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) durch das Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ unterstützt. Auf das Förderprogramm hat sich die Stadt Augsburg beworben und den Zuschlag für die Fördergelder erhalten. Der Ausbau des Ridesharing-Dienstes der swa erfolgt bis Ende 2025 und wird durch die Stadt Augsburg mitfinanziert. „Durch die vielen Haltepunkte bietet swaxi eine ausgezeichnete Bedienung des gesamten Stadtgebiets, ganz ohne festen Linienweg Um nachts bestehende Angebotslücken zu schließen und diese Zeiten für neue Angebotsformen zu testen, fährt das swaxi nun in allen Nächten“, erklärt Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, Dr. Wolfgang Hübschle.

Das swaxi ist im Augsburger Stadtgebiet mit einem dynamischen Preismodell unterwegs, der Preis ist also von verschiedenen Faktoren abhängig. Das bedeutet: Ist die gewählte swaxi-Strecke beispielsweise genauso schnell mit dem vorhandenen ÖPNV zurückzulegen, weil parallel eine Straßenbahnstrecke verläuft, steigt der swaxi-Preis automatisch. Auch der Zeitpunkt der Fahrt beeinflusst den Preis. Nachts kann es sein, dass die gleiche Strecke mit dem swaxi wesentlich weniger kostet als untertags. Das liegt daran, dass die Anbindungen tagsüber mit Bussen und Straßenbahnen dichter getaktet sind als in der Nacht. Tagsüber lohnt es sich also, den errechneten swaxi-Preis mit dem ÖPNV-Preis zu vergleichen. So hilft der dynamische swaxi-Preis, Bus und Straßenbahn optimal zu ergänzen. Der Mindestpreis für eine Fahrt mit dem swaxi beträgt 3,80 Euro – genauso viel wie ein Einzelticket im Stadtgebiet kostet. Der entsprechend errechnete Fahrpreis für die gewählte Strecke wird vor der Buchung angezeigt und verändert sich nicht während der Fahrt.