Fahrgastzahlen des Flexibus im Unterallgäu steigen – Weitere Anbindung kommt

Im vergangenen Jahr nutzten 49.408 Menschen den Unterallgäuer Flexibus, was einer Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Mobilitätsausschuss des Unterallgäuer Kreistags wurde nun die Nutzung des Flexibusses diskutiert. Zukünftig soll Mussenhausen an den Flexibus-Knoten Mindelheim angeschlossen werden, um eine Verbindung in die Kreisstadt zu ermöglichen.

Der Flexibus bediente im Jahr 2023 sieben Knoten. Die Fahrgastzahlen sind in sechs der sieben Verkehrsbereiche gestiegen. Christine Heim, Sachgebietsleiterin am Landratsamt, informierte darüber. Besonders die Knoten Bad Wörishofen und Mindelheim werden gut genutzt. Die städtischen Knoten sind die stärksten Knoten, aber auch bei fast allen anderen Knoten gab es eine tolle Entwicklung. Allerdings sind die Fahrgastzahlen im Knoten Babenhausen-Boos etwas zurückgegangen. Im Jahr 2023 nutzten 3.232 Fahrgäste das Angebot, im Vergleich zu 3.705 im Jahr 2022. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, kündigte die Sachgebietsleiterin an, zeitnah auf die Bürgermeister zuzugehen.

Eine sogenannte Überlappungswabe soll den Markt Rettenbacher Ortsteil Mussenhausen an den Flexibus nach Mindelheim anbinden. Das bedeutet, dass sich der Knoten Ottobeuren-Markt Rettenbach in Mussenhausen mit dem Knoten Mindelheim kreuzt. Von dort aus kann man in beide Richtungen fahren. Der Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung stimmte dem Wunsch der Gemeinde Markt Rettenbach zu. Allerdings unter der Bedingung, dass die Gemeinde die Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro für die Einrichtung der Überlappungswabe übernimmt. Die Verwaltung muss außerdem das Einverständnis der anderen Vertragspartner im Mindelheimer Knoten einholen. Falls die Überlappungswabe nicht zustande kommt, wird zusammen mit dem Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) ein neuer Flyer erstellt, der über die Linienbus- und Rufbus-Verbindungen informiert.

Folgende Flexibus-Knoten gibt es im Unterallgäu: