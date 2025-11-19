Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Augsburger und erbeutet vierstelligen Betrag

Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich ein Betrugsfall in Augsburg. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und überzeugte einen Mann davon, dass sein Computer von einem Virus befallen sei. Um den vermeintlichen Schaden zu beheben, wurde der Mann dazu gebracht, eine App zu installieren.

Unberechtigte Abbuchungen festgestellt

Nachdem der Mann die Anweisungen des Betrügers befolgt hatte, fuhr er seinen Computer herunter. Später bemerkte er zwei unberechtigte Abbuchungen auf seinem Konto. Der dabei entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Der betroffene Mann ist deutscher Staatsbürger.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Zur Prävention solcher Betrugsfälle gibt die Polizei folgende Tipps: Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Computer, etwa durch die Installation einer Fernwartungssoftware. Microsoft wird Sie niemals telefonisch kontaktieren. Geben Sie darüber hinaus keine privaten Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten preis.