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Fußgänger stirbt bei Lkw-Unfall auf B20 bei Freilassing

Fußgänger stirbt bei Lkw-Unfall auf B20 bei Freilassing
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim ist am 22. Oktober 2026 auf der B20 bei Freilassing von einem Lkw erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

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Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Freilassing Mitte und Nord. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu Fuß am linken Fahrbahnrand in Richtung Laufen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat er die Fahrbahn und wurde frontal von dem herannahenden Lkw erfasst.

Bundesstraße vier Stunden gesperrt

Der 52-jährige österreichische Lkw-Fahrer war von Laufen in Richtung Freilassing unterwegs und erlitt einen Schock. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Die B20 war für etwa vier Stunden vollständig gesperrt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing sicherten und reinigten die Unfallstelle. Zudem wurde eine Umleitung eingerichtet.

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Gutachten soll Unfallhergang klären

Die Polizeiinspektion Freilassing ermittelt zum Unfallgeschehen. Die sachlich zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein gab ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfallhergangs in Auftrag.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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