Galerie | Außenministerin Baerbock unterstützt bayerische Grüne bei Wahlkampfveranstaltung in Augsburg

Am Freitagabend war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in die Kälberhalle in Augsburg gekommen, um ihre grünen Parteifreunde beim Bayern-Wahlkampf zu unterstützten.

Prominente Unterstützung erhielten die Grünen im Wahlkampfenspurt in Augsburg. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war zu einer Veranstaltung in die Kälberhalle gekommen. Mit einer beherzten Rede begeisterte sie die 400 angemeldeten Teilnehmer der Veranstaltung. Neben der Energiewende („Scheuklappen gegenüber der Windkraft ablegen“), war natürlich die Ukraine und die daraus entstandenen Situationen. In einer Fragerunde zum Ende der Veranstaltung stellte sich die Ministerin den Fragen der Augsburgerinnen und Augsburger.

Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen sprach sich in seinen Ausführungen für eine schwarz-grüne Koalition im Freistaat aus, dieser hatte CSU-Chef Söder aber bereits im Voraus eine Absage erteilt.

Zahlreiche weitere Spitzenpolitiker wie etwa Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger (Adelsried, Augsburg-Königsplatz), CSU-Fraktionschef Thomas Kreutzer (Dinkelscherben), Ministerpräsident Markus Söder (Kälberhalle) oder Bundesfinanziminister Christian Lindner (Willy-Brandt-Platz) waren oder werden zu Veranstaltungen in der Region.