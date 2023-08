Galerie | „Gott zum Gruße“ – Das Historische Bürgerfest lädt zur Augsburger Stadtmauer ein

„Gott zum Gruße“: Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnete am Freitagabend das Historische Bürgerfest in der Stadtmauer in der Thommstraße.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 88

Zwischen Fischertor und Herwartstraße dürfen sich die Besucher auf auf ein reges Lagerleben, auf Marktstände und authentische Gastronomie sowie ein ein buntes Programm, mit tollen Darbietungen freuen.

Veranstalter des Historischen Bürgerfestes ist die Interessensgemeinschaft Historisches Augsburg e.V.

Zum Programm