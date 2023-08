Galerie | Seit über 370 Jahren feiern die Augsburger Kinder ihr Kinderfriedensfest

Seit über 370 Jahren findet am 8. August am Augsburger Hohen Friedensfest auch ein Kinderfriedensfest statt. Wie seit vielen Jahren fanden sich auch heute wieder viele Familien in Zoo und Botanischen Garten ein, um miteinander zu spielen und zu feiern.

Ein Friedensweg der Religionen, das lebendige Peace-Zeichen im Botanischen Garten, ein Friedenslauf oder „einfach“ die gut 60 Mitmachstationen, fanden großen Zuspruch.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz.