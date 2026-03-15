Gantz würde israelische Bodentruppen im Iran nicht ausschließen
Politik & Wirtschaft
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Gantz würde israelische Bodentruppen im Iran nicht ausschließen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mit der Blockade der Straße von Hormus und den steigenden Ölpreisen versucht der Iran nach Ansicht des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz, die Welt zu erpressen.

Israelischer Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man müsse die Angriffe auf den Iran fortführen, um Teheran klarzumachen, dass „dort keine Spielchen gespielt werden dürfen“, sagte Gantz am Sonntag im ZDF-Heute-Journal.

Man habe schon „viel erreicht in diesen 16 Tagen“ des Kriegs. Aber man müsse sicherstellen, dass „die Bedrohungen so weit wie möglich eliminiert werden“. Auf die Frage, ob dafür auch israelische Bodentruppen in Iran eingesetzt werden könnten, sagte Gantz: „Ich würde nichts ausschließen.“

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