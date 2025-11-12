Geldautomat in Eppishausen bei nächtlicher Sprengung zerstört – Zeugen gesucht

München, Eppishausen – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Geldautomat der VR-Bank Memmingen eG in Eppishausen, Unterallgäu, Opfer eines Sprengstoffanschlags.

Sprengung des Geldautomaten in den frühen Morgenstunden

In der Nacht auf Mittwoch, den 12. November 2025, um etwa 03:55 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten der VR-Bank Memmingen eG in der Dorfstraße 35, 87745 Eppishausen, Ortsteil Haselbach. Die flüchtigen Täter benutzten ein dunkles Fahrzeug für ihre Flucht. Nach aktuellem Stand wurde bei der Tat niemand verletzt, obwohl sich die Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftsgebäude befindet.

Ermittlungen und Spurensuche

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen und wird den verwendeten Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayerischen Landeskriminalamtes in München analysieren.

Zeugenaufruf des BLKA

Das Bayerische Landeskriminalamt ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und hat folgende Fragen an mögliche Zeugen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Eppishausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.