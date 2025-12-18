Geldautomat in Unterpleichfeld gesprengt: Täter flüchten in dunklem Audi RS6

München, Unterpleichfeld (UFR) – Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg (Unterfranken), ein Geldautomat der Sparkasse Mainfranken Würzburg das Ziel von Geldautomatensprengern.

Geldautomat mit Sprengstoff gesprengt

In der Nacht auf Donnerstag, den 18. Dezember 2025, gegen 02:45 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten, der sich auf einem Parkplatz an der Adresse An der Spielleite 1, 97294 Unterpleichfeld, befindet. Nach aktuellen Erkenntnissen waren drei Tatverdächtige beteiligt, die mit einem dunkelblauen Audi RS6 mit Panoramadach und deutschem Kennzeichen in südliche Richtung über die Bundesstraße 19 flüchteten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ermittlungen durch das BLKA

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Analyse des verwendeten Sprengstoffs soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayerischen Landeskriminalamtes in München erfolgen.

Zeugenaufruf des Bayerischen Landeskriminalamtes

Das BLKA bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Unterpleichfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der Umgebung des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Sprengung des Geldautomaten in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.