AVV Augsburg ehrt LieblingsbusfahrerInnen 2025

Die diesjährigen Nominierungen beim bundesweiten Wettbewerb „lieblingsbusfahrerIn.de“ zeigen deutlich: Nicht spektakuläre Heldentaten, sondern oft die kleinen Gesten im Alltag machen den Unterschied. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und die spürbare Liebe zum Beruf prägen das Bild eines modernen öffentlichen Nahverkehrs. Dass im AVV keine Heldentaten notwendig waren, ist dabei eine gute Nachricht – sie steht für Sicherheit und Verlässlichkeit im ÖPNV.

Genau für diese Freundlichkeit und die Liebe zum Beruf durfte der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) in diesem Jahr zwei besondere Menschen auszeichnen: Aynur Hajiyeva und Marcel Bösele, die AVV-LieblingsbusfahrerInnen 2025.

Aynur Hajiyeva ist für die RBA Regionalbus Augsburg unterwegs, Marcel Bösele fährt für die DB Regio Bus Bayern im Verbundgebiet. Beide wurden von Fahrgästen im AVV beim bundesweiten Wettbewerb „lieblingsbusfahrerIn.de“ nominiert, weil sie mit Freundlichkeit und Engagement den Weg von A nach B zu einem angenehmen Erlebnis machen. Ein freundliches Lächeln am Morgen, ein geduldiges Wort in stressigen Situationen oder die Bereitschaft, auch einmal über das Übliche hinaus zu helfen – all das prägt den Eindruck, den Fahrgäste von einem modernen Nahverkehr gewinnen.

„Es sind die Menschen, die den Unterschied machen“, so AVV-Geschäftsführerin Manuela Schaar. „Wir freuen uns, dass wir heute nicht über spektakuläre Ereignisse berichten müssen, sondern über das, was wirklich zählt: Wertschätzung für Engagement und Herzlichkeit – und die Sicherheit, die im Alltag selbstverständlich ist.“

Die beiden PreisträgerInnen konnten sich aufgrund mehrfacher Nominierungen durchsetzen und stehen stellvertretend für alle Busfahrerinnen und Busfahrer, die täglich mit Leidenschaft und Professionalität unterwegs sind. Neben einer Urkunde erhielten Aynur Hajiyeva und Marcel Bösele auch eine monetäre Anerkennung: jeweils 750 Euro in Form von Augsburg CityGutscheinen – als Dankeschön für ihren besonderen Einsatz.

Mit der Auszeichnung möchte der AVV nicht nur Danke sagen, sondern auch ein klares Zeichen setzen: Freundlichkeit ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil des Serviceversprechens. Herzlichen Glückwunsch an Aynur Hajiyeva und Marcel Bösele – und ein großes Dankeschön an alle, die mit ihrem Engagement den öffentlichen Nahverkehr zu einem Ort machen, an dem man sich wohl und sicher fühlt.

Bei der Verleihung waren auch Vertreter der beiden Busunternehmen anwesend, bei denen die PreisträgerInnen beschäftigt sind. Jörg Bruchertseifer vom Fahrgastverband PRO BAHN konnte in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht persönlich teilnehmen, übermittelte jedoch eine Botschaft aus der bundesweiten Initiative „LieblingsbusfahrerIn“:



„**Busfahrerinnen und Busfahrer sind weit mehr als nur die Menschen hinter dem Steuer. Sie sorgen nicht nur dafür, dass wir zuverlässig unsere Ziele erreichen, sondern sind auch erste Ansprechpartner bei Fragen, helfen bei Problemen und schaffen Ordnung, wenn es darauf ankommt. Daher unsere Bitte: Nominieren Sie gerne schon heute Ihre persönlichen AVV-LieblingsbusfahrerInnen 2026 auf www.lieblingsbusfahrerIn.de.**“

Auch Roland Tögel, Vorsitzender des AVV-Fahrgastbeirats, richtet einen Appell an die Fahrgäste: „Geben Sie Ihrem Lieblingsbusfahrer oder Ihrer Lieblingsbusfahrerin mit einer Nominierung die Chance, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen ausgezeichnet zu werden. Ihre Nominierung macht den Unterschied!.“