Gewinnspiel | Therme Erding bricht alle Rekorde

Die größte Therme der Welt blickt auf das erfolgreichste Jahr der Thermengeschichte zurück. Ganze 1,9 Mio. Besucher, 129 Eventtage und zahlreiche Auszeichnungen sind nur einige der Highlights, die das Jahr 2023 für die Therme Erding und ihre Gäste zu etwas ganz Besonderem machten.

Bereits im Januar 2023 startete die Therme Erding mit Rekord-Besucherzahlen in das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. Danach jagte ein Highlight das nächste. Im März präsentierte die Rutschenwelt eine neue atemberaubende Attraktion: die Reifenrutsche Big Bang. Eine kurvenreiche Fahrt mit Halfpipe und Kräften bis zu 4G bietet Actionfans hier einen unvergleichlichen Adrenalinkick. Spaß und Action war auch das Motto der legendären Events. An gigantischen 129 Eventtagen gab es auf verschiedenen Bühnen ein kostenloses Zusatzprogramm der Extraklasse. Weltstars wie die Vengaboys brachten bei der beliebten 90‘s Party die Menge zum Jubeln während Max Giesinger bei der Bayern 3 Beachparty Herzen im Sturm eroberte.

Das große Summer Festival mit LaBrassBanda ist noch heute in aller Munde. Dass sich der Event-Sommer großer Beliebtheit erfreute, zeigen auch die Besucherzahlen. So verzeichnete die Therme Erding im August mit 210.000 Besuchern den erfolgreichsten Monat aller Zeiten. Zudem begrüßte das Urlaubsparadies auch seinen 30-Millionsten Gast. Im Oktober wurde beim ersten Sauna Festival sogar ein Weltrekord gebrochen. Über 59 Nationen versammelten sich in einem Jacuzzi und brachen damit den Rekord der Backstreet Boys! Der Erfolg des vielfältigen Angebots an Attraktionen und Veranstaltungen, welches über das klassische Thermalheilbaden weit hinaus geht, spiegelte sich in zahlreichen Auszeichnungen wider. Zum vierten Mal in Folge wurde die Therme Erding zum besten Erlebnisbad und zur besten Therme in Deutschland, Österreich und der Schweiz gekürt. Auch bei internationalen Gästen erfreut sich die Urlaubswelt großer Beliebtheit. Rund 25.000 Nutzer*innen aus der ganzen Welt wählten die Therme Erding unter die Top 10 der beliebtesten deutschen Reiseziele für ausländische Touristen.

Nach all diesen grandiosen Momenten ist die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr umso größer. Die Planungen für den 25. Geburtstag der größten Therme der Welt sind in vollem Gange. Karten für die legendären Sommerevents sind bereits im Onlineshop erhältlich. Ein brandneues Event steht auch schon in den Startlöchern. LaBrassBanda kehrt im Rahmen der Brass Poolparty am 23. und 24. August in die Therme Erding zurück. Ab März startet zudem eine große Rubbellosaktion mit Gewinnen im Wert von über 5 Millionen Euro – sowas gab’s noch nie! In diesem Rahmen erwarten die Gäste zahlreiche Preise wie 5 Familienwochenenden im thermeneigenen Hotel Victory, eine Kreuzfahrt, eine Flugreise im Wert von 4.000€, ein Fiat 500 Cabrio für ein ganzes Jahr und vieles mehr. Die Lose werden in der Therme Erding beim Check-out an der Kasse ausgegeben. Geschäftsleiter Marcus Maier schaut mit Vorfreude auf die kommenden Monate: „Hinter uns liegen fantastische 25 Jahre Thermengeschichte und hierfür möchten wir uns vor allem bei unseren treuen Gästen bedanken. Das Jubiläum bildet hierfür den perfekten Rahmen und die Rubbellosaktion ist nur eine von vielen Highlights, die unsere Besucher dieses Jahr erwartet.“

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets* für die Therme Erding

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 29. Februar 2024, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.

*Tickets tagesunabhängig