Großbrand in Anger: Sachschaden in Höhe von sechsstelligen Eurobetrag, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Großbrand in Anger: Sachschaden in Höhe von sechsstelligen Eurobetrag, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagnachmittag, dem 12. April 2026, ereignete sich in Anger im Landkreis Berchtesgadener Land ein schwerer Brand. Dabei wurden mehrere bauliche Objekte sowie ein Pkw erheblich beschädigt. Nach aktuellen Informationen der Behörden gab es keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Brandursache in Anger weiterhin unklar

Gegen 14.10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Meldung über den Brand einer Garage im Dekan-Lechner-Weg ein. Regional eingesetzte Feuerwehren waren schnell vor Ort. Trotz des raschen Eingreifens konnte eine Ausbreitung der Flammen auf ein nahestehendes Reihenhaus und eine weitere Garage nicht vollständig verhindert werden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde beim Brand niemand verletzt. Allerdings wurde ein im Carport abgestelltes Fahrzeug vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt bei einem geschätzten niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die örtliche Polizeiinspektion Bad Reichenhall führte die anfänglichen Maßnahmen durch. In der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein die Untersuchungen, die nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Traunstein weitergeführt werden.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Zurzeit ist die Brandursache noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Bisherige Untersuchungen schließen eine Entstehung des Feuers durch das zerstörte Fahrzeug jedoch als unwahrscheinlich aus. Die Ermittlungen dauern an.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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