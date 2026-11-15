Handwerkspräsident will dauerhafte Entlastung bei Spritpreisen

Mit Blick auf den zum Jahresende auslaufenden Tankrabatt hat Handwerkspräsident Jörg Dittrich die Bundesregierung dazu aufgerufen, nachhaltig ihre Steuern und Abgaben auf Sprit anzupassen.

„Der Staat könnte dauerhaft darauf verzichten, ungerechtfertigte zusätzliche Einnahmen zu generieren“, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) der Funke-Mediengruppe. Der Staat werfe Ölkonzernen vor, hohe Erträge zu machen, erwähne dabei aber nicht, wie hoch seine eigenen Erträge über die eingenommene Steuer seien. Entsprechend stört sich Dittrich auch am Begriff Tankrabatt: „Es ist kein Rabatt, der Staat gibt vielmehr seine deutlichen Mehreinnahmen an dieser Stelle weiter.“

Für das Handwerk seien die hohen Spritpreise aber nur die „Spitze des Eisberges“. Hochproblematisch seien die hohen Energiekosten. „Bei Wärmedämmungen oder Bitumen-Bahnenprodukten reden wir über Preiserhöhungen bis zu 70 Prozent. Das kann man nicht einfach weitergeben, irgendwann machen die Kunden das nicht mehr mit, weil sie das Gefühl haben, sie würden abgezockt“, so Dittrich. Dabei lande das Geld oft nicht beim Handwerker. „Ich kenne jedenfalls keine Handwerker, die ein zweites Konto aufgemacht haben, weil das erste voll ist.“

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