Herbststurm am Bodensee: Naturgewalt trifft Lindau mit 85 km/h und gewaltigen Wellen

Ein heftiger Herbststurm hat die friedliche Kulisse von Lindau am Bodensee in eine Szenerie ungezügelter Naturgewalt verwandelt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h raste der Sturm über die Region und brachte massive Wellen hervor, die mit einer beeindruckenden Kraft gegen die Ufermauern prallten.

Videoaufnahmen aus Lindau am Bodensee dokumentierten die wilde Natur des Sturms, der die sonst so malerische Atmosphäre in ein tobendes Spektakel verwandelte. Die gewaltigen Wellen, die normalerweise sanft an die Ufer schwappten, erreichten eine außergewöhnliche Höhe und erinnerten Bewohner und Besucher gleichermaßen daran, wie unberechenbar die Natur sein kann. Die Ufermauern von Lindau wurden von den anbrandenden Wellen hart getroffen, während der Wind eine eisige Kaltfront mit sich brachte, die die Temperaturen auf gerade einmal 7°C fallen ließ.

