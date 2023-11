Ein besonderes Spiel für den Kapitän | DFB-Spielführer Gündoğan vor der Partie gegen die Türkei

Am Samstag, 18.11., trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in Berlin im letzten Testspiel des Jahres auf die Türkei (20:15 Uhr, live bei RTL). Im Vorfeld spricht DFB-Kapitän Ilkay Gündoğan exklusiv mit RTL/ntv u.a. über seine türkischen Wurzeln und die Bedeutung dieses Spiels für ihn und seine Familie.

Ilkay Gündoğan über…

… das anstehende Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei:

„Es ist ein besonderes Spiel für mich, für meine Familie. Klar, als Familie mit türkischen Wurzeln schaut man da natürlich besonders drauf, genau wie unsere Freunde. Ich freue mich, wir alle freuen uns auf ein tolles Spiel, weil wir natürlich auch in Deutschland viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund haben. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass wir eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung in diesem tollen, großen Stadion haben werden. Und hoffentlich kriegen wir zwei Mannschaften zu sehen, die großartigen Fußball spielen und den Zuschauern eine tolle Partie bieten.“

… die türkische Nationalmannschaft:

„Es gibt ja auch ähnliche Fälle anders herum, dass es in der türkischen Mannschaft auch Spieler gibt, die in Deutschland geboren wurden und aufgewachsen sind und jetzt für die Türkei spielen. Auch für die ist es natürlich ein besonderes Spiel. Es sind zwei tolle Mannschaften mit guten Spielern, die da aufeinandertreffen. Die Türkei hat sehr, sehr viele tolle Fußballer, auch erfahrene Spieler. Wenn ich da an Hakan Çalhanoğlu denke, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen, gegen den ich in der letzten Saison im Champions-League-Finale gespielt habe. Das ist schon ein großes Kaliber, auf das wir da treffen. Daher erwarte ich zwei Mannschaften, die hochmotiviert sein werden und wo es nicht nur um ein Freundschaftsspiel geht. Die Türkei hat sich ja auch für die EM qualifiziert, das ist eine gute Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Sommer.“

… seine Verbindungen zu türkischen Spielern:

„Ich habe Kontakt mit Cenk Tosun, den ich noch aus der Jugendnationalmannschaft noch kenne, der aber verletzungsbedingt leider nicht dabei ist. Ansonsten kenne ich viele Spieler, gegen die ich gespielt habe. So wie Hakan (Çalhanoğlu), so wie Çağlar Söyüncü aus der Premier League (jetzt Atletico Madrid). Ich bin auch in Kontakt mit einem der Torhüter (Altay Bayindir), weil er jetzt zu Manchester United gewechselt ist und dem ich hoffentlich ein bisschen helfen konnte bei einer schnelleren Gewöhnung an die Stadt. Etwas Austausch gibt es also definitiv.“