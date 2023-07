Höher, schneller, weiter: Mit Scrum-Prozessen zu besserer Teamdynamik, Flexibilität und Erfolg

Alte Arbeitsweisen funktionieren oft nicht, wenn es darum geht, schnell auf Veränderungen zu reagieren und sich anpassen zu können. Wachsende Anforderungen in der Arbeitswelt erfordern neue Teamdynamiken mit angepassten Arbeitsprozessen und -modellen, die eine bessere Aufteilung und Zusammenarbeit im Team generieren. Dies kann trainiert und in den Arbeitsalltag integriert werden.

Insbesondere in Branchen, in denen komplexe Projekte durchgeführt werden und eine hohe Flexibilität und Zusammenarbeit erforderlich sind, bieten sich agile Frameworks aus Regeln, Prozessen, Rollen und Praktiken an, die eine flexible und anpassbare Arbeitsweise ermöglichen. Zu solchen zählt die Scrum-Methode, die durch verschiedene, sogenannte, Scrum-Trainings erlernt werden kann – unter anderem in der PURE Consultant Scrum Schulung.

Während Scrum-Trainings in erster Linie darauf abzielen, Wissen und Fähigkeiten im Bereich Scrum zu vermitteln, können sie ebenfalls dazu beitragen, das Team enger zusammenzubringen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, was die Scrum-Methode ist und wie diese die Zusammenarbeit, den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Ziels innerhalb eines Arbeitsteams fördern kann.

Was ist die Scrum-Methode?

Ihren Ursprung hat die Scrum-Methode im Bereich des Projektmanagements und ist aufgrund ihrer agilen Prinzipien und Praktiken flexibel auf andere Gebiete und Branchen übertragbar. Sie bildet ein zyklisches und aufeinander aufbauendes Vorgehen, das darauf abzielt, komplexe Aufgaben in handhabbare Einheiten zu unterteilen.

Durch die Verwendung von kurzen Iterationen und kontinuierlichem Feedback ermöglicht Scrum den Teams, sich schnell an Veränderungen anzupassen und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Dadurch können Entwicklungsprozesse flexibler, transparenter und effizienter gestaltet sowie die Selbstorganisation des Teams und die fortlaufende Verbesserung der Arbeitsweise gefördert werden.

Das Festlegen von Abläufen und Zuständigkeiten hilft, im Arbeitsprozess einen Überblick über die eigenen Verantwortungsbereiche sowie die des gesamten Teams zu behalten und schafft gleichzeitig ein flexibles und anpassungsfähiges Arbeitssystem.

Bestandteile und grundlegende Phasen der Scrum-Methode

Der Prozess beginnt mit der Erstellung und Pflege des Product Backlogs. Der Product Owner ist für das Product Backlog verantwortlich, das eine geordnete Liste von Anforderungen an das Produkt enthält. Das Backlog wird kontinuierlich aktualisiert, um neue Anforderungen hinzuzufügen, vorhandene zu ändern oder zu entfernen.

In der Phase des Sprint Planning wählt das Entwicklungsteam in Zusammenarbeit mit dem Product Owner eine bestimmte Anzahl an Arbeitsschritten aus dem Product Backlog aus, die im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen. Sprints sind im Sinne der Scrum-Methode keine herkömmlichen einzelnen Projektphasen, sondern Durchläufe mit einer Dauer von ein bis vier Wochen, in der gewisse Aufgaben abgearbeitet werden. Das Entwicklungsteam plant und definiert die zu erreichenden Ziele für den jeweiligen Sprint.

Der Scrum Master behält den Überblick und versucht, Hindernisse zu beseitigen, die dem Projektziel im Weg stehen.

Regelmäßige Meetings fördern Fortschritt und Entwicklung

Meetings dienen dem Entwicklerteam dazu, den Fortschritt zu überprüfen, Hindernisse zu beseitigen, Feedback einzuholen und Verbesserungen vorzunehmen. Sie werden wie folgt unterteilt:

Sprint Planning : Zu Beginn erfolgt die Auswahl der Anforderungen und die Planung der Umsetzung. Ein Sprint dauert im Schnitt ein bis vier Wochen.



Daily Scrum : Tägliche Meetings, um Fortschritte zu ermitteln und Hindernisse zu identifizieren. Koordination der erforderlichen Maßnahmen. Verhilft zu effektiver und lückenloser Kommunikation innerhalb des Teams.



Sprint Review : Erfolgt nach dem Ende eines Sprints. Präsentation der Umsetzung und des Fortschritts an Product Owner und andere relevante Stakeholder. Feedback und Bewertung des Fortschritts gegenüber den Zielen des Sprints. Ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung der Produktanforderungen und des weiteren Vorgehens.



Sprint Retrospective : Reflexion des Entwicklungsteams nach der Review. Identifikation gut funktionierender Aspekte. Verbesserungsmöglichkeiten werden diskutiert.



Diese Phasen werden wiederholt, wobei jedes Mal neue Anforderungen aus dem Product Backlog für den nächsten Sprint ausgewählt werden. Der Scrum-Prozess ermöglicht es, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und durch kontinuierliches Feedback fortlaufend qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Scrum-Trainings generieren Weiterentwicklung und Verbesserung

Darüber hinaus legt die Scrum-Methode großen Wert auf kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Die Teilnahme an Scrum-Trainings kann dazu beitragen, eine Lernkultur im Scrum-Team zu fördern, in der die Teammitglieder sich gegenseitig unterstützen, Wissen teilen und gemeinsam nach Möglichkeiten zur Optimierung der Arbeitsweise suchen.

Scrum-Trainings sind spezielle Schulungen und Workshops, die darauf abzielen, den Teilnehmern das Verständnis und die Anwendung von Scrum-Prinzipien und -Praktiken zu vermitteln. Die Trainings richten sich an verschiedene Zielgruppen, darunter Entwickler, Projektmanager, Produktmanager, Teammitglieder und Führungskräfte. Die Teilnehmer lernen, wie sie in verschiedenen Scrum-Rollen (Product Owner, Scrum Master, Entwicklungsteam) zusammenarbeiten und wie sie die Scrum-Praktiken in ihrem Arbeitsalltag anwenden können.

Durch praxisorientierte und interaktive Übungen, Gruppendiskussionen und Teamaktivitäten innerhalb des Trainings können die Teammitglieder sich besser kennenlernen, Vertrauen aufbauen und effektiver kommunizieren. Dadurch gelten Scrum-Trainings unter anderem auch als Teambuilding-Maßnahmen.

Viele Scrum-Trainings bieten Zertifizierungsmöglichkeiten an, bei denen die Teilnehmer nach erfolgreichem Abschluss eine offizielle Zertifizierung erhalten können, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Scrum bestätigt.

Vielversprechende Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Scrum-Methode vielversprechende Einsatzmöglichkeiten mitbringt. Scrum ermöglicht es Teams, flexibel auf sich ändernde Anforderungen und Marktbedingungen zu reagieren. Durch Scrum-Trainings lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Arbeit in kurzen, fokussierten Iterationen organisieren können, um sich schnell und effektiv an neue Chancen oder Herausforderungen anzupassen.

In Branchen, in denen Teams oft aus verschiedenen Fachbereichen wie Händlern, Analysten, Risikomanagern und IT-Experten bestehen, kann Scrum-Training dazu beitragen, die Interaktion und das Verständnis zwischen den Teammitgliedern zu verbessern. Gerade durch die kommende “Revolution” auf dem Arbeitsmarkt wird dies immer wichtiger. Durch den Einsatz von Scrum-Praktiken wie dem Daily Scrum-Meeting oder der gemeinsamen Planung und Bewertung von Aufgaben können sie besser zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kombinieren.

Scrum bietet ein transparentes Rahmenwerk für die Projektsteuerung und -verfolgung. Durch Scrum-Trainings können Mitarbeiter lernen, wie sie Projekte und Aufgaben in überschaubaren Einheiten planen, priorisieren und prüfen können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Fortschritt, die Identifizierung von Engpässen und die frühzeitige Anpassung von Plänen, um den geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Kontinuierliche Verbesserung wird erreicht, indem der Arbeitsprozess und die Ergebnisse regelmäßig reflektiert werden, um Best Practices zu identifizieren und Änderungen vorzunehmen. Dieser Ansatz ermöglicht es, fortwährend an der Optimierung der Arbeitsweise und der Erreichung der Geschäftsziele zu arbeiten.