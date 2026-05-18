Holetschek offen für pauschale Subventionskürzungen
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Holetschek offen für pauschale Subventionskürzungen

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Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hat sich offen für pauschale Kürzungen bei Subventionen gezeigt.

Klaus Holetschek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen, dass man zum Beispiel pauschal an die Subventionen herangeht”, sagte Holetschek im Berlin Playbook Podcast des Nachrichtenmagazins Politico (Montag). “Ich finde, das ist zumindest eine Idee, die man überlegen kann”, sagte er.

Zugleich bekräftigte Holetschek den Reformdruck in der Koalition. “Jetzt geht es um die großen Sozialreformen, die müssen kommen, und da müssen wir jetzt alle einen Beitrag leisten”, sagte er.

Die Mütterrente verteidigte Holetschek trotz der angespannten Haushaltslage ausdrücklich. “Ich denke, es hat was mit dem Respekt vor den Leistungen der Mütter zu tun”, sagte er.

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Über konkrete Kürzungen wollte er noch nicht sprechen. “Jetzt warten wir doch mal ab, was jetzt als Steuerreformkonzept vorgelegt wird”, sagte Holetschek.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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