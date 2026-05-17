Merz besucht SPD-Fraktion: Wiese erinnert an Sauerland-Weisheit

Der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der SPD-Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag knüpft laut SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese an eine Tradition aus dem Sauerland an.

Wiese sagte der “Rheinischen Post”: “Ich halte es mit der Weisheit eines alten sozialdemokratischen Fahrensmannes aus dem Sauerland: Man muss in der Sache manchmal auch hart miteinander ringen, aber immer lösungsorientiert – und am Ende des Tages gemeinsam ein Bier an der Theke trinken können.”

Wiese ergänzte, es sei ein “sehr positives Signal für die weitere Zusammenarbeit in dieser Koalition”, dass der Kanzler in die Fraktionssitzung komme. “Die letzten Wochen waren für uns als Koalition nicht einfach und wir müssen wieder gemeinsam in die Spur finden. Und zeigen, dass wir die vor uns liegenden innen- und außenpolitischen Herausforderungen zusammen und entschlossen gestemmt bekommen”, sagte Wiese.

Wiese und Merz haben bei der Bundestagswahl 2025 beide im Hochsauerlandkreis kandidiert. Merz gewann das Direktmandat gegen Wiese. Ein Sprecher der Unionsfraktion sagte der “Rheinischen Post”, ein Gegenbesuch von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sei “aktuell” nicht geplant.