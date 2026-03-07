Insa: Union weiter knapp vor der AfD – SPD verliert

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg an diesem Sonntag liegt die Union in der bundesweiten Wählergunst weiter vor der AfD.

Im neuen „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen CDU/CSU erneut auf 26 Prozent, die AfD erreicht wie in der Vorwoche 25 Prozent. Die SPD verliert einen Punkt und liegt nur noch bei 15 Prozent.

Zulegen gegenüber der Vorwoche können um je einen Prozentpunkt die Linken auf jetzt 11 Prozent und die FDP auf 4 Prozent. Unverändert bleiben die Werte von Grünen (11 Prozent) und BSW (3 Prozent). Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen (minus 1).

Insa hatte vom 2. bis 6. März 1.200 Personen befragt (TOM).