Jonas Krug übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach
Polizeipräsidium Oberfranken
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Jonas Krug übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Jonas Krug, ein gebürtiger Neustadter, hat nach seinem Abitur im Jahr 2015 die dritte Qualifikationsebene im Polizeidienst erreicht und an der Hochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg studiert. Nach Abschluss seines Studiums übernahm er Führungsverantwortung bei der Polizeiinspektion Lichtenfels, wo er zunächst als stellvertretender Dienstgruppenleiter und später als Dienstgruppenleiter tätig war. Hier sammelte er wertvolle Einsatzerfahrung im Streifendienst.

Aufstieg zur Leitung der Kulmbacher Polizei

Im Rahmen des Förderverfahrens für seinen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene absolvierte Jonas Krug mehrere Stationen im Präsidium der oberfränkischen Polizei in Bayreuth und bei der Polizeiinspektion Coburg. Nun übernimmt er die Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach und befindet sich damit in der Phase der Führungsbewährung. Diese Position wird er für mindestens sechs Monate ausfüllen. Mit seinem Wechsel folgt er auf Peter Hübner, der die Leitung der Polizeiinspektion Bayreuth-Land übernommen hat.

Gratulation von hohen Amtsträgern

Zu den ersten Gratulanten von Jonas Krug zählten der Landrat Klaus Peter Söllner, der Oberbürgermeister Ingo Lehmann sowie Polizeivizepräsident Florian Mayer. Sie besuchten die Dienststelle Anfang April, um dem neuen Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach persönlich zu gratulieren.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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