Kostenfreie Fahrsicherheitstrainings für Senioren mit Pedelec in Kempten 2026
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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Kostenfreie Fahrsicherheitstrainings für Senioren mit Pedelec in Kempten 2026

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Kempten bietet 2026 mehrere kostenfreie Fahrsicherheitstrainings mit dem Pedelec für Seniorinnen und Senioren an. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Verbesserte Sicherheit auf dem E-Bike

Der Kurs richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, die durch fachliche Unterweisung und praktische Übungen mehr Sicherheit im Umgang mit dem E-Bike gewinnen möchten. Voraussetzung sind erste Erfahrungen mit dem Pedelec. Bitte bringen Sie Ihr eigenes E-Bike, einen Helm sowie gegebenenfalls ein Getränk mit. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Starttermin im April 2026

Das erste Training findet am Donnerstag, den 23. April 2026, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem städtischen Verkehrsübungsplatz am Adenauerring 12 in 87439 Kempten (Allgäu) statt.

Weitere Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldemodalitäten und weitere Termine sind dem Plakat zu entnehmen. Die Polizeiinspektion Kempten freut sich auf rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Teilnehmenden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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