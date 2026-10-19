Jusos weisen Unionskritik an Rot-Grün-Rot in Berlin zurück

Juso-Chef Philipp Türmer hat die Kritik der Union an einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin zurückgewiesen. “Ich habe den Eindruck, dass da vielen bei der Union in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen ihr Hufeisen auf den Kopf gefallen ist”, sagte Türmer dem Sender Phoenix. “Ich würde mir wünschen, dass die CDU erst mal vor der eigenen Türe kehrt und dafür sorgt, dass sie eine klare Haltung in der Abgrenzung auch gerade auf Länderebene zur AfD hat.”

Zwar stelle sich mit Blick auf die Berliner Linke die Frage: “Sind sie denn überhaupt regierungswillig?” Die Wahl habe aber vor allem gezeigt, dass sich die Berliner “eine andere Regierung wünschen als die bislang von der CDU geführte Regierung”. Ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD komme deshalb nicht infrage, auch wegen des zentralen Wahlkampfthemas Wohnen. Hier sei die Berliner CDU “politisch, personell ja fast überhaupt nicht von der Berliner Vermieterlobby zu trennen”.

Er habe selbst erlebt, “wie da mit Zähnen und Klauen quasi die Interessen der Vermögenden verteidigt werden”, so Türmer. Man habe sich überhaupt nicht mehr darum gekümmert, dass viele Berliner sich die Miete nicht mehr leisten könnten.

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