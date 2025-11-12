Küchenbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr im Einsatz, Bewohnerin leicht verletzt

Augsburg (ots) – Am Dienstagmittag, den 11. November 2025, ereignete sich ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Donaustraße im Stadtteil Lechhausen.

Feuerwehr im Einsatz

Eine Bewohnerin bemerkte den Brand und verständigte umgehend den Notruf. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand löschen.

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden

Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.