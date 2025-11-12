Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Küchenbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr im Einsatz, Bewohnerin leicht verletzt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Küchenbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr im Einsatz, Bewohnerin leicht verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Dienstagmittag, den 11. November 2025, ereignete sich ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Donaustraße im Stadtteil Lechhausen.

Feuerwehr im Einsatz

Eine Bewohnerin bemerkte den Brand und verständigte umgehend den Notruf. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand löschen.

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden

Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel