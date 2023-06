Ein Geldautomat der Volksbank Raiffeisenbank in Scheßlitz (Kreis Bamberg) wurde am frühen Dienstagmorgen gesprengt.

In der Nacht auf Dienstag, den 27.06.2023, gegen 03.06 Uhr, wurde in 96110 Scheßlitz, Anger 4 ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Der Ausgabeautomaten befand sich in einer Filiale der Volksbanken Raiffeisenbanken in einem Geschäfts- und Wohngebäude. Die vermutlich drei unbekannten Täter flüchteten anschließend mit zwei dunklen PKW in unbekannte Richtung.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen: