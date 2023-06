Nüsse, Gemüse und Früchte: Wann finden wir welche?

Um eine ausgewogene Ernährung zu führen und die Vorteile, die uns die Natur bietet, wirklich zu nutzen, ist es entscheidend, die Erntezeiten von Obst, Gemüse und Nüssen zu kennen. Dies wird für diejenigen, die sich für eine vegane Ernährung entschieden haben, deren Ernährung auf diesen Produkten basiert, noch wichtiger. In Deutschland, wo die vier Jahreszeiten gut definiert sind, haben wir eine große Vielfalt an Lebensmitteln zu allen Jahreszeiten. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick dazu, damit Sie wissen, zu welchen Jahreszeiten Sie welche Lebensmittel in ihrer besten Form finden können.

Der Kalender für Obst und Gemüse

Januar: Der Beginn des Jahres bringt uns den Rosenkohl, der unseren Gerichten im Winter einen köstlichen Geschmack verleiht. Dieser ist reich an Vitamin C und K. Karotten, voller Beta-Carotin, sind immer noch in Saison. Außerdem können wir auch Kartoffeln und Rüben genießen, die Ballaststoffe und eine Vielzahl von Mineralstoffen enthalten.

Februar: Trotz der Kälte bietet uns der Februar Zwiebeln und Lauch. Beide sind ausgezeichnete Geschmacksverstärker für Suppen und Eintöpfe. Rosenkohl und Karotten sind immer noch in guter Form erhältlich.

März: Mit dem Beginn des Frühlings tauchen die ersten Spargel auf und bieten uns eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin K. Radieschen, voller Antioxidantien, und Spinat, reich an Eisen, machen ebenfalls ihr Erscheinen. Die gelagerten Äpfel der letzten Saison sind die beste Option für Obst zu dieser Zeit.

April: Es ist die beste Zeit, um Spargel und Spinat zu ernten, außerdem sind Frühlingsblattsalate die Stars der Saison und bringen Frische in unsere Salate. Erdbeeren, mit ihrer Süße und hohem Vitamin-C-Gehalt, kommen auf den Markt.

Mai: Dieser Monat bringt uns eine große Vielfalt an Obst und Gemüse. Erdbeeren und Spargel sind auf ihrem geschmackvollsten Niveau. Die ersten Kirschen beginnen zu wachsen. Wir finden auch Erbsen, welche eine gute pflanzliche Proteinquelle sind.

Juni: Mit dem Sommer in vollem Gange, vervielfachen sich die Optionen. Tomaten, eine große Quelle von Vitamin C und Lycopin, sind in bester Form, genauso wie Gurken, die Feuchtigkeit liefern und reich an Vitamin K sind. Zucchini, die Antioxidantien und Vitamin C enthalten, sind ebenfalls erhältlich. Was Obst betrifft, sind Kirschen und Erdbeeren immer noch hervorragende Optionen, aber der Fokus liegt auf den ersten Melonen, erfrischend und süß.

Juli: Dieser Monat bietet uns eine große Vielfalt an Gemüse wie Gurken, Tomaten, Auberginen und Paprika, die alle ausgezeichnet für Sommersalate und Grillgerichte sind. Bei den Früchten sind die Melonen in bester Form und bieten eine natürliche Erfrischung an heißen Tagen, und Aprikosen, reich an Vitamin A und Kalium, sind bereit für den Verzehr.

August: Im August sind Sommergemüse wie Tomaten, Paprika und Auberginen die Stars auf allen Tischen im Land. Es ist auch ein guter Monat für grüne Bohnen, eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe und Vitamin K. Im Bereich der Früchte sind Melonen und Aprikosen weiterhin hervorragende Optionen. Die ersten Äpfel und Birnen kommen auf den Markt.

September: Mit dem Übergang vom Sommer zum Herbst stehen Äpfel und Birnen im Rampenlicht, beide reich an Ballaststoffen und Vitamin C. Trauben, köstlich und voller Antioxidantien, sind ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl. Außerdem beginnen Kürbisse zu wachsen und bieten eine reichhaltige Quelle an Beta-Carotin, ebenso wie Kohl, reich an Vitamin K und C.

Oktober: In diesem Monat sind Äpfel und Birnen in Saison und bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für Desserts und Snacks. Trauben sind weiterhin erhältlich, ebenso wie Kohl und Kürbisse. Die ersten Feigen machen ebenfalls ihr Erscheinen und bieten uns ein süßes Geschenk der Natur.

November: Während wir uns dem Winter nähern, bleiben Äpfel, Birnen und Trauben die Früchte der Saison. Was das Gemüse betrifft, sind Kohl und Kürbis weiterhin erhältlich, und die ersten Winterkohlarten machen ihr Erscheinen.

Dezember: Während des letzten Monats des Jahres sind Winterkohl, Karotten und Kartoffeln das Gemüse der Saison. Die im Vormonat gelagerten Äpfel und Birnen sind nach wie vor eine ausgezeichnete Option für frisches Obst.

Der Kalender für Trockenfrüchte

Obwohl Trockenfrüchte wie Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse ihre Erntezeit in Deutschland haben – normalerweise zwischen Sommer und Herbst – können wir sie dank ihrer Fähigkeit, über lange Zeiträume gelagert zu werden, das ganze Jahr über genießen.

Mandeln, die normalerweise ab dem Sommer erhältlich sind, sind eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin E, Proteine und Ballaststoffe. Sie liefern gesunde einfach ungesättigte Fette, die gut für das Herz sind. Sie sind auch reich an Antioxidantien, die helfen können, Zellschäden zu verhindern.

Haselnüsse, erhältlich von spätem Sommer bis Herbst, sind reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen, Vitamin E und einer Vielzahl von Antioxidantien. Sie enthalten auch viel Folsäure, ein B-Vitamin, das für die Gehirnfunktion und die Produktion roter Blutkörperchen unerlässlich ist.

Walnüsse, die im Herbst geerntet werden, sind reich an mehrfach ungesättigten Fetten, die helfen können, das „schlechte“ Cholesterin zu senken und das „gute“ Cholesterin zu erhöhen. Sie sind auch eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die für die Herz- und Gehirngesundheit vorteilhaft sind.

Unabhängig von der Jahreszeit haben Sie immer diese köstlichen und nahrhaften Trockenfrüchte zur Hand, um Ihre Ernährung zu bereichern. Sie können sie in einer Vielzahl von Gerichten verwenden, von Salaten und Hauptgerichten bis hin zu Desserts, oder sie einfach als gesunden Snack genießen.

Die Naturzyklen verstehen und respektieren

Das Verständnis, wann jedes Obst,, Gemüse und jede Nuss am besten ist, gibt uns einen echten Vorteil bei der Planung unserer Ernährung. Es macht wirklich Spaß und ist erfüllend, unsere Gerichte je nach Verfügbarkeit der Naturprodukte variieren zu können und dabei immer frische Produkte zu nutzen. Die saisonale Vielfalt Deutschlands ist ein wahres Geschenk der Natur, und jetzt wissen Sie, wie Sie das Beste daraus machen können.