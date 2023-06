DFB: Wechsel in den U-Nationalmannschaften- Sandro Wagner kommt

Nach neun Jahren beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wechselt Guido Streichsbier, zuletzt Coach der deutschen U 19-Nationalmannschaft, in die Bundesliga. Zur neuen Saison wird der 53-Jährige neuer Co-Trainer von Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach.

Im Zuge dessen übernimmt Hanno Balitsch, bislang Co-Trainer der U 20, ab September die neue U 18-Nationalmannschaft. Den dadurch freiwerdenden Platz im U 20-Trainerteam von Hannes Wolf wird zur neuen Saison Sandro Wagner einnehmen.

Beim DFB trainierte Streichsbier verschiedene U-Nationalmannschaften. Der Ex-Profi des Karlsruher SC, der sich einen exzellenten Ruf als Experte im Nachwuchsfußball erarbeitet hat, sagt zu seinem Wechsel: “Ich bin stolz und dankbar, dass ich neun Jahre für den DFB arbeiten durfte. In dieser Zeit konnte ich an vielen Turnieren als Trainer und Scout teilnehmen. Jedes meiner mehr als 80 Länderspiele war für mich etwas Besonderes. Ein besonderer Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit geht an die jeweiligen Sportdirektoren Hansi Flick, Horst Hrubesch, Joti Chatzialexiou und Oliver Bierhoff sowie an die vielen DFB-Kolleg*innen, die ich kennen und zu schätzen gelernt habe. Nun darf ich bei der Borussia in Mönchengladbach, einem sehr traditionsreichen Klub, eine neue Herausforderung angehen, auf die ich mich sehr freue.”

Zum Wechsel Streichsbiers sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften: “Mit Guido verlieren wir neben einem hervorragenden Trainer auch einen besonderen Menschen – für uns ein herber Verlust, für die Bundesliga ein wirklicher Gewinn. Guido hat in seiner Zeit beim DFB als Trainer nicht nur unsere Talente weiterentwickelt und zur FIFA Weltmeisterschaft 2017 geführt, sondern mit seinen Projektideen die Talententwicklung in Deutschland maßgeblich vorangetrieben – zum Beispiel als Initiator des “Mittelfeld”-Positionsprogramms. Seine Fachkompetenz, seine Akribie und seine Identifikation mit den U-Nationalmannschaften und dem DFB suchen ihresgleichen. Wir gratulieren Borussia Mönchengladbach zu dieser Verpflichtung und wünschen Guido persönlich wie beruflich alles, alles Gute!”

Für Hanno Balitsch bedeutet die Übernahme des Cheftrainerpostens der neuen U 18 den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Der Inhaber der UEFA Pro Lizenz begleitete ab Januar 2017 verschiedene U-Nationalmannschaften als Co-Trainer. Mit dem Auftaktlehrgang im Oktober wird Balitsch dann das Team des Jahrgangs 2006 coachen. “Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und bin stolz, dass der gemeinsame Weg meiner Entwicklung innerhalb des DFB eine neue Stufe erreicht”, sagt Balitsch. “Besonders bedanken möchte ich mich bei den Verantwortlichen um Joti Chatzialexiou, die mir vor mehr als sechs Jahren diesen Weg skizziert und mich in dieser Zeit gefördert und unterstützt haben.”

Chatzialexiou: “Dass wir mit Hanno einen Trainer aus unserem eigenen Team als Nachfolger von Guido präsentieren können, freut uns besonders. Bereits 2017 haben wir in ihm ein herausragendes Trainertalent erkannt und sind gemeinsam angetreten, voneinander zu lernen und ihn auf dem Weg ins Trainergeschäft eng zu begleiten. Wir hatten immer die Idee, ihn zu gegebener Zeit bei uns als Cheftrainer einzubinden. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, und wir freuen uns auf einen tollen Trainer und hervorragenden Menschen, der höchste Ansprüche an sich und sein Umfeld hat und den unbedingten Willen vorlebt, sich stets zu verbessern. Er wird unsere Talente gemeinsam mit seinem Trainerteam weiterbringen.”

Gewissermaßen eine Rückkehr zum DFB ist für Sandro Wagner sein Wechsel ins Trainerteam von U 20-Cheftrainer Hannes Wolf. Wagner, U 21-Europameister von 2009, kommt, nachdem er in der abgelaufenen Saison die SpVgg Unterhaching als Trainer zum Aufstieg in die 3. Liga führte, als dreimaliger Deutscher Meister und zweimaliger DFB-Pokalsieger zurück zum Verband. Er absolvierte acht Länderspiele, gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup und war zudem bereits im Stürmer-Programm des DFB als Trainer aktiv.

“Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich”, so Wagner. “Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen werden. Ich freue mich auf eine hochinteressante Aufgabe, bei der ich mein vorhandenes Wissen einbringen kann, um Toptalente in deren Entwicklung bestmöglich zu begleiten. Der DFB steht für eine erfolgreiche Jugendarbeit – das sieht man nicht zuletzt daran, dass sich die U 17 und die U 21 aktuell Europameister nennen dürfen. Ich danke dem DFB für diese Chance und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Cheftrainer wie Hannes Wolf, von dem ich viel lernen kann. Zudem ist es mir im Sinne unserer Nachwuchsförderung ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit den DFB-Trainern um Hermann Gerland, Hanno Balitsch und Hannes Wolf deutschlandweit Fortbildungen zur Bedeutung und Durchführung von Spielformen im Kinder- und Jugendtraining anzubieten.”

Chatzialexiou daran anschließend: “Mit Sandro konnten wir eine herausragende Persönlichkeit gewinnen und von unserem Weg überzeugen. Ich kenne ihn bereits aus seiner Zeit in den U-Nationalmannschaften und bin von ihm als Mensch restlos überzeugt. Dass er zudem ein Trainer ist, der Spieler persönlich voranbringen kann, hat er auf seiner ersten Trainerstation nachgewiesen. Unser Kontakt ist nie abgerissen, und zu Beginn einer vielversprechenden Trainerkarriere ist es unser Bestreben, ihn auf seinem Weg zu begleiten und die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Sowohl die Spieler in ihrer Entwicklung als auch das ‘Team DFB’ werden von ihm, seiner Erfahrung und seinen Ansichten profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”