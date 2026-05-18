Laumann mahnt Koalition zu Geschlossenheit bei Reformen
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Laumann mahnt Koalition zu Geschlossenheit bei Reformen

DTS Nachrichtenagentur
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CDU-Vize Karl-Josef Laumann dringt angesichts schlechter Umfragewerte für die Koalitionsparteien auf mehr Geschlossenheit bei den anstehenden Reformen.

Karl-Josef Laumann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen jetzt einfach die Arbeit erledigen”, sagte Laumann der “Rheinischen Post”. Wenn die Reformkonzepte demnächst erarbeitet seien, müsse man geschlossen durch. Das sei die einzige Möglichkeit, die man habe.

Zugleich mahnte der nordrhein-westfälische Sozialminister Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten an. Die SPD müsse ebenso Zugeständnisse machen – umgekehrt gelte das auch für die CDU. Er glaube, dass alle Beteiligten jetzt wüssten, dass es so kommen müsse, sagte Laumann.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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