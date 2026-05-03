Leergut-Unfall auf der A8 bei Friedberg: Lkw verliert Ladung, drei Autos beschädigt, 30.000 Euro Schaden

Augsburg – Ein Vorfall auf der Autobahn A8 sorgte am Samstag, dem 2. Mai 2026, für erhebliche Behinderungen im Verkehr. Ein 40-jähriger Lastwagenfahrer war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es zu einem Unfall mit Leergut kam.

Unfall mit verlorener Ladung

Gegen 17.00 Uhr öffnete sich beim Auffahren auf die Autobahn bei der Anschlussstelle Friedberg die linke Plane des Aufliegers. Daraufhin verteilte sich das geladene Leergut quer über die gesamte Fahrbahn. Drei Autos, die hinter dem Lastwagen fuhren, wurden von dem herabfallenden Material beschädigt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten bei dem Vorfall.

Autobahn für Reinigung gesperrt

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten musste die Autobahn vollständig gesperrt werden. Nach einer Stunde konnten die linke und mittlere Fahrspur wieder freigegeben werden. Die rechte Fahrspur und der Beschleunigungsstreifen standen nach zwei Stunden wieder zur Verfügung. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-jährigen Fahrer wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der Mann besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.