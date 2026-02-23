Mann in Fürth nach Hilfeleistung bei Angriff leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen und betroffene Mädchen

Ein mutiger Helfer wurde in Fürth am frühen Sonntagmorgen selbst zum Opfer, als er zwei junge Mädchen vor Belästigung bewahren wollte. Die Polizei sucht dringend nach den Mädchen sowie nach Zeugen des Vorfalls.

Helfer wird von Angreifern attackiert

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Deutscher an einer Bushaltestelle in der Königstraße, wie drei bis vier Männer zwei 14-jährige Mädchen bedrängten. Als er einschritt, schlugen die Männer unvermittelt auf ihn ein und flüchteten danach. Der Helfer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, während die Mädchen in einen Bus stiegen und davonfuhren.

Polizei nimmt Störer in Gewahrsam

Im Zuge der Fahndung wurden zwei Tatverdächtige, ein 27-jähriger Deutscher und ein 44-jähriger Grieche, von der Polizei kontrolliert. Dabei störten ein 25-jähriger Eritreer und ein 46-jähriger Grieche die Polizeimaßnahmen mit aggressivem Verhalten, was zu ihrer Gewahrsamnahme führte.

Polizei sucht Mädchen als Zeuginnen

Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Fürth, wobei die gesuchten Männer sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Zum Schutz der beiden Mädchen bitten die Behörden um Hinweise zur Identität der jungen Zeuginnen unter der Telefonnummer 0911 75905-0.