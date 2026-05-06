Massiver Gewinneinbruch bei Daimler Truck

Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck ist im ersten Quartal dieses Jahres um 80 Prozent eingebrochen.

Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 749 Millionen Euro auf 149 Millionen Euro, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen am Mittwoch mit. Analysten hatten bereits mit schwachen Zahlen gerechnet.

Daimler Truck leidet unter den Einfuhrzöllen der USA gegenüber Mexiko, wo Fahrzeuge für die US-Marke Freightliner produziert werden. Zusätzlich herrschte im US-Logistiksektor eine Flaute, was zu einer geringeren Nachfrage nach Neufahrzeugen bei Speditionen führte.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es auch Anzeichen für eine mögliche Erholung. Der Auftragseingang in Nordamerika stieg um 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf eine Wende hoffen lassen könnte.