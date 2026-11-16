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Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig wiedergewählt

DTS Nachrichtenagentur
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Manuela Schwesig ist als Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin wiedergewählt worden. Die SPD-Politikerin kam am Montag im Landtag in Schwerin im ersten Wahlgang auf die nötige Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

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Schwesig als Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin wiedergewählt
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