Memmingen | Modernisierung im Parkhaus Schwesterstraße – Zweiwöchige Schließung ab 16. Februar

Die Stadt Memmingen treibt die Modernisierung ihrer öffentlichen Parkhäuser konsequent voran. Schritt für Schritt werden die bestehenden Anlagen mit einem zeitgemäßen, digitalen Parkierungssystem ausgestattet. Nach bereits erfolgten Umstellungen steht nun das nächste Parkhaus an.

Im Zuge der notwendigen Umbauarbeiten bleibt das Parkhaus Schwesterstraße ab Montag, 16. Februar, geschlossen. Die Sperrung dauert bis einschließlich Sonntag, 1. März. Während dieser Zeit ist das Parken dort nicht möglich.

So funktioniert das neue Parkierungssystem

Mit der Umstellung entfällt das klassische Parkticket. Bei der Einfahrt wird künftig automatisch das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst. Vor der Ausfahrt gibt man am Kassenautomaten das Kennzeichen ein und begleicht die Parkgebühr bequem bargeldlos per Karte.

Weitere Umstellungen im Stadtgebiet geplant

Auch andere Parkhäuser und Tiefgaragen werden in den kommenden Monaten auf das neue System umgerüstet. Geplant sind die Arbeiten im Parkhaus Steinbogenstraße im März, im Parkhaus Krautstraße im April sowie in der Tiefgarage Stadthalle im Juni.

