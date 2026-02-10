type here...
Foto: Stadt Memmingen
WirtschaftMemmingen
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Memmingen | Modernisierung im Parkhaus Schwesterstraße – Zweiwöchige Schließung ab 16. Februar

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Stadt Memmingen treibt die Modernisierung ihrer öffentlichen Parkhäuser konsequent voran. Schritt für Schritt werden die bestehenden Anlagen mit einem zeitgemäßen, digitalen Parkierungssystem ausgestattet. Nach bereits erfolgten Umstellungen steht nun das nächste Parkhaus an.

Im Zuge der notwendigen Umbauarbeiten bleibt das Parkhaus Schwesterstraße ab Montag, 16. Februar, geschlossen. Die Sperrung dauert bis einschließlich Sonntag, 1. März. Während dieser Zeit ist das Parken dort nicht möglich.

So funktioniert das neue Parkierungssystem

Mit der Umstellung entfällt das klassische Parkticket. Bei der Einfahrt wird künftig automatisch das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst. Vor der Ausfahrt gibt man am Kassenautomaten das Kennzeichen ein und begleicht die Parkgebühr bequem bargeldlos per Karte.

Weitere Umstellungen im Stadtgebiet geplant

Auch andere Parkhäuser und Tiefgaragen werden in den kommenden Monaten auf das neue System umgerüstet. Geplant sind die Arbeiten im Parkhaus Steinbogenstraße im März, im Parkhaus Krautstraße im April sowie in der Tiefgarage Stadthalle im Juni.
 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizei durchsucht 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen – Drei Haftbefehle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs

0
Augsburg – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

0
München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion...
Polizeipräsidium Niederbayern

Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

0
Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau...

Neueste Artikel